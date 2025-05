Rihanna es de las cantantes más importantes del siglo XXI. Tras su debut con su disco “Music Of The Sun” en 2005, consiguió ganar más de 9 Grammys a lo largo de su carrera por algunas de sus canciones como “Umbrella”, “Run This Town” y Only Girl (In the World).

Hasta la fecha, es la 7.ª artista más escuchada en Spotify, pese a no lanzar un disco desde 2016. Sin embargo, su exitoso negocio en el rubro de belleza con Fenty Beauty, Savage x Fenty y Fenty Skin la ha destacado como foco de interés en los medios de comunicación. Sobre todo en las últimas horas, tras confirmarse su tercer embarazo.

Los detalles del tercer embarazo de Rihanna

La noticia se dio a conocer durante la Met Gala 2025, cuando la cuenta oficial publicó un video que mostraba el detrás de escenas. Allí se le vio a la intérprete de “Lift me Up" ingresar al Museo Metropolitano de Arte de la Ciudad de Nueva York con un conjunto gris azulado que mostraba su pancita.

Rihanna tuvo su primer hijo RZA Athelaston el 19 de mayo de 2022. Su segundo bebé, Riot Rose nació en agosto de 2023, seis meses después de que la cantante lo anunciara oficialmente durante su presentación en el Super Bowl LVII.

La cantante es considerada billonaria por sus ingresos mensuales.

“¿Acepto la propuesta de la Super Bowl en pleno posparto? (...) No sé si es una locura, pero un reto así te entusiasma porque eres consciente de lo que acaba de hacer tu cuerpo. Después de dar a luz tienes la sensación de que nada es imposible", expresó Rihanna en una entrevista Vogue sobre su situación cuando confirmó su participación en el Super Bowl.

Cómo es la historia de amor entre Rihanna y ASAP Rocky

Rihanna y ASAP Rocky iniciaron su relación a fines de 2019, cuando la cantante culminó su romance con Hassan Jameel. En ese entonces, la empresaria tuvo la oportunidad de coincidir con el artista en los mismos lugares y así se enamoró.

Rihanna durante su embarazo

“Veíamos la moda de la misma manera. Veíamos la creatividad de la misma manera. Terminamos frecuentando los mismos círculos (...) Y después de eso, cuando crecimos, terminamos apoyando las marcas, productos y la creatividad del otro constantemente. Yo usaba su ropa, él asistía a mis lanzamientos. Pero no fue hasta finales de 2019 (que se vincularon románticamente)“, expresó la intérprete de ”Disturbia" en una entrevista con el medio Interview.