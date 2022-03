Rihanna se encuentra en la dulce espera y no para de sorprender con sus looks que son una bomba. En esta oportunidad, la diosa del pop vistió un outfit para el desmayo en una de las pasarelas más famosas del mundo de la moda. A continuación te lo mostramos.

Rihanna.

Rihanna, en la dulce espera y más diosa que nunca

Del 28 de febrero al 8 de marzo se celebra la Semana de la moda en París, y como no puede ser de otra forma, Rihanna fue invitada a participar y su look fue uno de los protagonistas de una de las pasarelas más famosas del mundo. La cantante lució un look total black con trasparencias diseñado por la prestigiosa marca de diseño Dior.

Rihanna lució un diseño Dior en la Semana de la moda de París. Foto: Vianney Le Caer

Con sus manos apoyadas sobre su pancita, Rihanna luce una prenda de encaje y tul que logra un equilibrio perfecto entre un outfit desafiante pero, a su vez, tierno y maternal. Además, podemos observar las piezas de joyería que ya son un sello personal de la artista, con su icónico crucifijo al estilo muy ´00.

Rihanna lució un diseño Dior en la Semana de la moda de París. Foto: Vianney Le Caer

Además, días atrás, durante la apertura de la Semana de la moda de París, pudimos ver desde la primera fila a la diva del pop luciendo un look full pink diseñado por la marca de indumentaria Diesel, compuesto por un ajustado minivestido de color coral, un imponente tapado de corderoy del mismo color y unas sandalias lace up con las cuales pudimos ver a diferentes celebridades, entre ellas a Zendaya.

Rihanna lució una prenda Diesel en la Semana de la moda de París. Foto: Vianney Le Caer

Resulta interesante observar que, en ambos looks Rihanna luce un peinado y make up sobrios, los cuales acompañan perfectamente a un outfit que impera ser el protagonista de la noche. Este tipo de maquillaje se puede encuadrar dentro de una de las tendencias del momento, el make up no make up el cual, no busca sobresalir demasiado en el look sino acompañar con modestia.