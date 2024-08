Rihanna posó con un conjunto de lencería con transparencias que dejó poco a la imaginación

Rihanna es una de las artistas más importantes a nivel mundial. Dueña de un estilo y sello único, su talento no tiene fronteras. Su carisma traspasa la pantalla y con su voz conquista a cada uno de sus fans.

En Instagram tiene más de 152 millones de seguidores. Sus canciones baten récords de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube. La cantante es un icono fashionista y destaca con cada uno de los looks que elige para sus presentaciones.

Sus outfits cargados de sensualidad y muy jugados conquistan los corazones de sus fans. Rihanna deslumbra con sus conjuntos de lencería. Fanática de la ropa interior, deslumbra con cada combinación nueva que luce. Cantante muestra mucha piel y desafía los límites de la censura.

La enamoró a todos con una sesión de fotos infartante. Modeló con un conjunto de lencería mega sensual. La parte superior, un corpiño ultra escotado. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. En color gris, con encaje y transparencias. Sin lugar a dudas, es una verdadera reina fashionista y ninguna tendencia se le escapa.

Complementó el look llevando el cabello suelto, con ondas naturales bien marcadas. Para el maquillaje resaltó su intensa mirada con delineado negro para los ojos. Para los labios optó por mucho brillo.

La publicación causó sensación entre sus seguidores, quienes alucinaron con el impactante outfit lencero. La cantante dio cátedra de estilo y capturó todas las miradas con el osado look.

La cantante es una de las referentes más importantes del mundo de la moda. No solo triunfa arriba del escenario, sino también marcando tendencia con los looks que elige. No conoce de límites a la hora de combinar estilos y de mostrar mucha piel.

Rihanna posó con un conjunto de lencería que subió la temperatura en Instagram. Sus fans alucinaron y se quedaron sin palabras al observar la impactante sesión fotográfica. La artista posó con un corpiño y bombacha colaless ultra sexys y lo combinó con un portaligas que se robó los aplausos de sus seguidores.