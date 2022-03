Con una puesta minimalista que solo tuvo como apoyo visual las proyecciones de la pantalla con collages describiendo distintas historias y algunos fuegos artificiales, A$AP Rocky subió al escenario Samsung apenas pasadas las nueve de la noche, durante la primera jornada del Lollapalooza Argentina.

En la previa de su presentación se lo había visto al ícono del trap, que llegó a nuestro país como uno de los artistas centrales del festival, posar con la remera de Boca Juniors, justo en la semana del clásico.

Esa actitud cálida intentó mantenerla durante el show al colgarse la bandera de Argentina, presentación que tuvo momentos fríos y de bajo vuelo.

“Vamos Buenos Aires, están cansados”, exclamó promediando su show A$AP, también conocido por ser la pareja de Rihanna, con quien esperan un bebé.

A$AP Rocky y Rihanna esperan un bebé.

Para su debut en el país, el estadounidense, que no tuvo a una banda que lo acompañe, priorizó sus canciones más populares y psicodélicas como “R.IP”, “L$D” o “WILD for the Night”.