Jaime James, mejor conocido como Louta, volvió a tocar en Buenos Aires después de mucho tiempo. Difícilmente en este horario, en el que habitualmente se presentan los artistas emergentes y con menos convocatoria, veamos una puesta en escena como la que dio él.

Bailarines, disfraces, vestuarios teatrales, papelitos, bailes estrambóticos y muchos condimentos más se pudieron ver en el escenario Samsung apenas pasadas las 15:30 horas del viernes. Pero el que más sorprendió fue la famosa burbuja que suele almacenar a Louta en cada uno de sus presentaciones cuando canta “Un lugar adentro”, canción perteneciente al exitoso “Enchastre”.

Louta brilló e hizo bailar a todo el Lollapalooza Foto: Twitter

Uno de los momentos más altos fue cuando Zoe Gotusso subió a tocar “Ayer te vi”. “Ahora está angustiado porque falta teca”, se despachaba Louta mientras su amiga y colega Zoe hacía el típico signo con las manos de cuando escasea el dinero.

Antes de que la ex Salvapantallas baje del escenario, el performance, como nos tiene acostumbrados en todas sus presentaciones, sorprendió y le pidió a su DJ que ponga un pedacito de “All you need is love” de The Beatles para cantar con la autora de “Ganas”.

Promediando el show, con el reggaetón deforme de “Amame” y con su último single “Guaracha”, que cantó con un palo de Hockey en la mano, terminó de meterse al público en el bolsillo. Sobre el final le pidió al público que se ponga de cuclillas y haga silencio para que exploten al ritmo de una electrónica fiestera.