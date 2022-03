Lollapalooza Argentina anunció que C. Tangana no formará parte de la edición 2022. El madrileño tenía previsto presentarse en el primer día del festival, este viernes 18 de marzo. Tampoco se presentarán King Gizzard & The Lizzard Wizard y Jane’s Addiction, quienes aplazaron su presentación para el 2023. En su lugar se incorporan al line up Brandi Cyrus y Two Feet.

“Por razones ajenas a Lollapalooza Argentina y habiendo recibido todo el apoyo posible por parte de la producción del festival, la oficina del artista lamenta comunicar que C. Tangana no podrá hacer llegar la carga ni el personal necesarios para la realización de su actuación en la edición 2022″ explicaron en el comunicado oficial.

Comunicado de Lollapalooza 2022.

Aunque dejaron la puerta abierta a un posible concierto en solitario próximamente en el país: “C. Tangana se disculpa ante todos sus fans y lamenta mucho no poder brindar su show, y tanto la oficina del artista como DF Entertainment esperan muy pronto anunciar su próxima presentación en Argentina.”

El artista madrileño se iba a presentar en la primera noche del festival, en el escenario Flow a las 20hs y era uno de los shows más esperados de esta nueva edición. Mientras que King Gizzard & The Lizzard Wizard y Jane’s Addiction debieron reprogramar sus shows por motivos relacionados al Covid-19.

Las modificaciones en el line up

Debido a la baja de C. Tangana, el line up fue modificado y Alesso pasará a presentarse en el escenario Flow a las 20hs, al mismo tiempo que Dillom en el Perry’s Stage, quien inicialmente se presentaría por la tarde.

Line up del día 1 del Lollapalooza Argentina 2022 Foto: Instagram

Con la ausencia de King Gizzard & The Lizzard Wizard y Jane’s Addiction, “debido a circunstancias imprevistas, ajenas a la producción y relacionadas al Covid-19″, el Lollapalooza Argentina informó que Two Feet y Brandi Cyrus serán las nuevas incorporaciones al line up.

Line up día 2 del Lollapalooza Argentina 2022 Foto: Instagram

Two feet estará en el escenario Samsung el día sábado 19 a las 15:15hs mientras que Brandi Cyrus, DJ y hermana de Miley Cyrus, se suma al primer día en el Perry’s Stage a las 15:15hs.