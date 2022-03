Lollapalooza Argentina 2022 confirmó las batallas de freestyle que se realizarán en el festival como parte de la exhibición de FMS, además anunciaron la presencia de Pluzito como host y Pacha One en las bandejas, será el DJ oficial en las tres jornadas.

El día viernes 18 de marzo, Tata vs JNO (Chile) serán los protagonistas del primer cruce de la exhibición con formato FMS, dicha batalla se realizará a las 14:15hs. El segundo día, sábado 19, a las 16:45hs el gallo español Gazir se enfrentará a MP El Juvenil. Mientras que el mendocino Sub y Teorema (Chile) estarán el último día, domingo 20 a las 16:30hs.

FMS en el Lollapalooza Argentina 2022 Foto: Instagram

Todas las batallas se realizarán en el Perry’s Stage y contará con la participación de Pluzito como host para conducir los enfrentamientos y el DJ Pacha One en las bandejas, quien será el encargado de aportar los beats.

De esta manera, el freestyle tendrá un lugar entre los cientos de artistas que pasarán por la nueva edición del festival que reúne a grandes exponentes de diversos géneros musicales.

Las últimas modificaciones en el line up

Debido a la baja de C. Tangana, el line up fue modificado y Alesso pasará a presentarse en el escenario Flow a las 20hs, al mismo tiempo que Dillom en el Perry’s Stage, quien inicialmente se presentaría por la tarde.

Con la ausencia de King Gizzard & The Lizzard Wizard y Jane’s Addiction, “debido a circunstancias imprevistas, ajenas a la producción y relacionadas al Covid-19″, el Lollapalooza Argentina informó que Two Feet y Brandi Cyrus serán las nuevas incorporaciones al line up.

Two feet estará en el escenario Samsung el día sábado 19 a las 15:15hs mientras que Brandi Cyrus, DJ y hermana de Miley Cyrus, se suma al primer día en el Perry’s Stage a las 15:15hs.