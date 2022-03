Dillom se presentó este sábado 12 de marzo en la provincia de Mendoza y se sorprendió cuando el público armó un pogo con la canción “220″, perteneciente a su álbum debut “Post Mortem”.

“Hoy hicieron terrible pogo con 220, terribles manijas” escrbió Dillom en su cuenta de Twitter una vez finalizado el show.

Es que esta canción perteneciente a su disco “Post Mortem” tiene un sonido más relajado que el resto de sus temas, aunque sus fanáticos decidieron saltar igual al ritmo de la instrumental.

El integrante de la RIP Gang también reposteó algunas fotos y videos que le enviaron sus seguidores quienes asistieron al concierto.

Dillom contó cómo arregló sus problemas con Duki y Homer El Mero Mero

En una reciente entrevista, Dillom contó cómo fue el encuentro con Duki y Homer El Mero Mero donde pudieron solucionar sus diferencias. La anécdota tiene como protagonistas a Fer Palacio, Coscu y Saramalacara de la RIP Gang.

“En una fiesta de Fer Palacio estábamos todos y me acuerdo que había caído Homer El Mero Mero” comenzó a contar por primera vez Dillom en su charla con Bruno Podestá. “Nosotros habíamos tenido un episodio hace mucho, que quedó todo medio mal pero medio que no se entendió” explicó a continuación. También confesó que no sabía cómo acercarse ya que Homer es una persona muy seria e intimidante.

“Me entoné un poco y dije ‘bueno fue, le hablo’, me acerqué y nos saludamos, le dije ‘che nada quería saludarte, y está todo bien’ y me dijo ‘sí, la mejor, ya fue, vos sabés’” detalló el autor de “OPA”.

“Muchas veces está todo mal porque no se hablan las cosas” reflexionó y también confesó que con Duki pasó algo similar: “Se dio en una de esas fiestas, Sara que es de mi grupo se lleva bien. Íbamos de esa fiesta a otra en el auto con Coscu, Sara, Duki y yo. Ese día estaba todo bien, ni siquiera hablamos nada, quedó todo bien.”