¿Qué es Lolla FAM? El nuevo gran beneficio del Lollapalooza Argentina 2025 para el público más fiel

El Lollapalooza Argentina confirma su décima edición en el país con nuevos beneficios para el público. El megafestival que se realizó por primera vez en el país en el año 2014 regresa para un festejo a lo grande en su entrega 2025. ¿Y qué mejor manera que empezar por sus más fieles fans? Así llega la primera sorpresa para esta gran celebración: los abonos Lolla FAM.

¿Qué es Lolla FAM?

Lolla FAM es una primera ventana de venta exclusiva para quienes hayan comprado entradas para al menos cinco ediciones del festival. Para aquellos seguidores que sean ya familia de Lollapalooza Argentina, esta etapa de venta abre el 5 de junio a las 10 a.m. únicamente a través de All Access y continúa por 48hs o hasta agotar stock.

El afiche que confirma la realización de la décima edición de Lollapalooza Argentina. (DF Entertainment)

El abono Lolla FAM brinda acceso para los 3 días de festival, puede ser adquirido en hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander American Express, y contará con una pulsera especial Lolla FAM, y muchas sorpresas más.

¿Cómo ser parte de Lolla FAM?

Se enviará un código automático al mail que está asociado al usuario de All Access a todos aquellos usuarios que registren compras de entradas para al menos 5 ediciones de Lollapalooza Argentina.

Wos en el Lollapalooza Argentina 2022 Foto: Giuliana Corbatta

¿Qué pasa si no recibiste el código? Si fuiste a más de 5 ediciones distintas de Lollapalooza Argentina y no recibiste el código (por ejemplo, porque hiciste una compra conjunta con un amigo), no te preocupes: hay otra forma de validar tu asistencia a los festivales.

Si tenes 5 pulseras de 5 #LollaAR distintos, podes llevarlas a Avenida Santa Fe, 4201 donde se registrarán y validarán las pulseras, y se hará entrega de un código para acceder al beneficio Lolla FAM desde la web de All Access y poder finalizar la compra.

- Días y horarios de recepción de pulseras: desde el miércoles 5 de junio al viernes 7 de junio de 10 a 19 horas o hasta agotar stock.

Quienes accedan al código de Lolla FAM podrán asegurarse su lugar antes que nadie para ser parte de la edición aniversario, con un máximo de compra de 2 tickets por código a $120.000 cada uno + service charge y disfrutando de hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander American Express.

Lollapalooza Argentina 2023 Foto: Instagram @lollapaloozaar

Momento ideal para que los fans más previsores de Lollapalooza Argentina se aseguren su lugar para lo que será una edición como nunca se haya visto, porque sin dudas a la mega fiesta de siempre se le sumarán todos los condimentos para que la celebración de los diez años sea verdaderamente inolvidable.

Precios de entradas para el Lollapalooza Argentina 2025