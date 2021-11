El nombre de Lourdes Puppi se hizo tendencia de forma inesperada, ya que ella fue señalada de ser la nueva pareja sentimental de Mariano Martínez.

Ella es Lourdes Puppi. (Foto: Instagram)

La joven es conocida por ser modelo y una exparticipante de “Combate”. Además, Puppi admitió que ella y el actor “se vieron varias veces”.

Lourdes Puppi es modelo y participó en Combate. (Foto: Instagram)

“Nos vimos varias veces, pero no estoy de novia con nadie”, aseguró Lourdes y luego agregó: “Salimos juntos del boliche. Mariano con su manager, y yo con mi amiga. Nos saludamos afuera, y después cada uno se fue a su casa”.

Puppi también señaló: “No quiero generarle incomodidad a Mariano. Me pareció raro que salga todo esto ahora. No quiero que hablen cosas que no son”. Es que los rumores sobre una supuesta relación entre el actor y Luciana Salazar, tras bailar salsa de a tres.

Lourdes Puppi tiene un gran número de seguidores en redes sociales. (Foto: Instagram)

Qué se sabe sobre Lourdes Puppi

La joven rubia es bastante conocida en las redes sociales. En su cuenta de Instagram acumula más de 56 mil seguidores y tiene 115 publicaciones entre fotos y videos.

Lourdes Puppi. (Foto: Instagram)

Además, sus publicaciones en la red social de la camarita son pruebas de que Puppi asiste a diversos eventos y programas de televisión.