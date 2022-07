Key Alves es una deportista brasilera que se dedica al voleibol. En su cuenta de Instagram tiene 2.3 millones de seguidores que apoyan su carrera. La joven aseguró reiteradas veces que ella es una deportista y no una influencer y así se muestra en la red social de la camarita donde comparte imágenes de sus entrenamientos y partidos.

Key Alves Foto: Key Alves

“Siempre esperé mucho para atraer a personas de todo el mundo. Desde muy joven, siempre les dije a mis padres que sería conocida en todo el mundo. Mi hermana y yo éramos parte de eso. Al día de hoy, soy la jugadora más seguida del mundo [...] no sé, creo que fue un poco mi carisma, mi humildad. No era solo una cara bonita, no era solo mi talento para el voleibol. Soy muy carismática con mis fans, les doy toda mi atención. Y siempre me gustó eso, aparecer, tomar fotos, trabajar con marketing. Así que creo que ese también es el secreto para dar en el blanco que alcancé hoy”, reveló en una entrevista.

Cuánto gana Key Alves gracias a Only Fans

La joven aseguró que gana 50 veces más como modelo en esta app que en el deporte que practica de manera profesional. La suscripción a su canal es de16 euros mensuales.

“Creo que es una plataforma que ya no se ve con malos ojos. Muchos jugadores de voleibol los tienen, muchos estadounidenses. Es una forma de ganar dinero extra. Las fotos que publico en mi página están totalmente destinadas a ensayos ligeros y profesionales. Nada de desnudos ni nada por el estilo. Cualquiera que busque esto en mi perfil no lo encontrará. Gano el doble de lo que gano allí. No muestro mi rutina de atleta allí. Muestro fotos profesionales”, habló haciendo referencia al contenido exclusivo para adultos que comparte en OnlyFans.