Eugenia López se volvió conocida de forma masiva tras su participación en un spot publicitario de una marca de mayonesa. La publicidad se lanzó al aire en el año 1991 y desde ese entonces muchos aún la recuerdan debido a la icónica participación de ella.

En el spot se la podía ver a la pequeña Eugenia hablando por teléfono con su papá quien le pedía que por favor le comunicara a su madre que habia un cambio de planes con respecto a una cena que tenían organizada. En medio de un teléfono descompuesto, la niña muy simpática termina por rematar el chiste con la icónica frase “Dice que le pongas Hellmann’s” y una sonrisa de oreja a oreja.

Qué es de la vida de Eugenia López

Eugenia está de regreso a las pantallas con la conducción de un programa infantil sobre ciencia en la TV Pública ya que, además de su carrera artística, es doctorada en neurobiología. Así mismo, ha realizado diferentes documentales de divulgación científica y participado en programas de Canal Encuentro.

En una entrevista para TN Show, Eugenia contó cómo fue que ganó el papel en el famoso spot y cómo fue su vida luego del éxito del mismo. Allí, la bióloga y conductora cuenta que su mayor inspiración por aquel entonces era su hermana quien ya había participado de varios castings “Yo la admiraba mucho y quería imitarla en todo. Tenía vergüenza, hasta que me animé a ir a los castings. Una amiga de mi mamá me llevaba. Antes de quedar en el de la mayonesa, había hecho otro spot de una margarina, pero ahí no tuve que hablar” comentaba.

El furor alrededor de la publicidad fue tal que, los productores de la compañía decidieron sacar una segunda parte con ella incluida desde ya, aunque este no tuvo el mismo suceso que el original y le implicó a Eugenia unas ciertas trabas en su carrera “Tenía un contrato de exclusividad y no podía aparecer en otras marcas. Me pagaban por no hacer nada y era muy loco. Después de la segunda parte no hice más nada”.

Afortunadamente, Eugenia comentó durante la entrevista que no sufrió de ningún tipo de bullying por parte de sus pares en el colegio por ser la famosa “nena de la mayonesa” y que, nunca le implicó una carga pesada en la vida el haber participado del spot. Incluso, la bióloga y conductora expresó que se ha divertido mucho luego de la experiencia, llegando, incluso, a tener un fan que estaba decidido a casarse con ella y con el que aceptó salir a tomar algo pero el vínculo, finalmente, no resultó.