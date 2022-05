Chloé Bello tenía 20 años cuando salía con el cantante Gustavo Cerati. Fue la ultima pareja del cantante antes de que le diese un ACV que luego le provocaría la muerte. Habían salido durante cinco meses antes del accidente. Durante el año 2010 Cerati se encontraba llevando a cabo su gira “Fuerza sobrenatural”, esta situación lo interrumpió, luego estuvo durante cuatro años en coma. Todos esperaban un milagro.

Chloé Bello, qué es de la vida de la novia de Gustavo Cerati. Foto: instagram

Para la joven que actualmente tiene 33 años fue un momento muy complicado y doloroso. Cómo ha revelado muchas veces, la situación la llevó a sufrir mucho estrés y también depresión, llegando a estar internada por un tiempo. En 2011 decidió irse a vivir a varias ciudades del exterior, porque necesitaba hacer sus cosas, aunque nunca dejó de estar en contacto con los allegados del músico durante el proceso de coma.

Chloé Bello, la ultima novia de Gustavo Cerati. Foto: instagram

Qué esta haciendo Chloé Bello

Luego de varios años estando desaparecida Chloé Bello reveló: “Estuve muchos años como un fantasma, en los que incluso dejé de trabajar. Fui sanando heridas, me fortalecí ante las críticas y tengo cosas lindas para contar relacionadas con mi carrera como actriz”. También contó que se estuvo profesionalizando, estudiando en Stella Adler Studio en Los Ángeles o en el estudio de Alan Gordon en Nueva York.

Así esta hoy, Chloé Bello, la novia de Gustavo Cerati. Foto: instagram

“Era uno de mis sueños, y lo logré. Tuve la posibilidad de hacer un corto con el director Abel Ferrara –en 2019–, y también conocí al director Oliver Stone, con el que iba a hacer mi debut cinematográfico en una película protagonizada por Benicio del Toro, pero lamentablemente el proyecto se cayó y no sucedió”, trasmitió emocionada en la entrevista que le hizo La Nacion.

Chloé Bello, así esta hoy la ultima novia de Gustavo Cerati. Foto: instagram

En cuando a su pasado y cómo eso afecta al presente, la artista descubrió: “Tengo 33 años, pero por todo lo que viví podría tener 70. Hoy tengo un nuevo mundo interior, que vino con el correr del tiempo. Busco conocerme un poco más todos los días. Tuve varios terapeutas y me peleé con todos. No me gusta revolver el pasado, porque la pose de víctima eterna sólo hace que te aferres aún más al dolor”. Después de mucho tiempo Chloé logró volver a soñar “Mi sueño de toda la vida siempre fue ser actriz, y también me gustaría, al igual que mi mamá, vivir con animales rescatados y darles un hogar”.