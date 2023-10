Peluche y mucho rosa: la China Suárez encandiló con su look para ir al cumpleaños de Emilia Mernes

La China Suárez es una de las actrices más reconocidas de la Argentina, no solo por sus trabajos en televisión y cine, sino también por sus escándalos y su presencia en las redes sociales. En Instagram, la China comparte con sus fanáticos sus mejores producciones y también sus looks para ir a eventos o fiestas.

En esta oportunidad, la China se llevó todas las miradas con el look que eligió para ir a la fiesta de cumpleaños de Emilia Mernes. El dress code que estableció la cantante era que sus invitados deberían llevar al menos una prenda o accesorio rosa, pero la actriz lo llevó a otro nivel.

El look de la China Suárez para ir al cumpleaños de Emilia Mernes Foto: Instagram

En tela de peluche, la China Suárez eligió llevar una minifalda, con una corpiño estilo triangulito y un buzo crop top para completar.

Desde ya que el look de la actriz no pasó desapercibido y se llevó todas las miradas en la fiesta y en las redes sociales, donde también compartió su look.

El rosa que eligió la China Suárez, el color estrella del año

El mundo de la moda siempre fue un campo de constante cambio y evolución, y en 2023 se vio un resurgimiento de un color que ha sido el protagonista indiscutible de esta temporada: el rosa.

La tendencia Barbiecore tomó por asalto las pasarelas y las calles de todo el mundo y así quedó evidenciado en el look de la China Suárez y el dress code impuesto por Emilia Mernes.

El resurgimiento del rosa en la moda fue evidente desde principios de 2023, y los amantes de la moda han estado inundando sus guardarropas con prendas en tonos de rosa en todas sus variaciones, desde el rosa pálido hasta el rosa brillante y audaz. Aunque esta tendencia es un fenómeno en sí misma, no se puede negar la influencia de la película de Barbie en su auge.