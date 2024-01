Pampita se atrevió a todo y bailó para la cámara con sus microbikinis preferidas del verano

Pampita es una referente dentro del mundo de la moda y siempre marca tendencia con cada look que se pone. Con más de 7 millones de seguidores en Instagram, la modelo sabe enloquecer a sus fans con cada outfit nuevo que muestra y con las producciones de fotos y videos que realiza para distintas marcas.

En esta oportunidad, la modelo realizó una producción para una reconocida marca de ropa interior y trajes de baño, y para eso bailó para las cámaras con dos de sus microbikinis favoritas para el verano.

Pampita cautiva con sus looks y sus mejores producciones

En las imágenes se la puede ver con una espectacular microbikini roja y otra verde, con el pelo al viento, mostrando a la cámara sus mejores poses. El posteo rápidamente recibió miles de likes y cientos de comentarios halagando a la modelo por su belleza y naturalidad.

El picante cruce entre Pampita y Lali Espósito

Pampita estuvo de invitada en el programa de streaming “La Casa” en Punta del Este, donde respondió varias preguntas polémicas que le hicieron. Fue Juariu quien le preguntó de forma picante: “Si tenés que elegir una mujer del espectáculo para pasar una noche o que te parezca linda o atractiva o que le darías un beso, ¿a quién elegirías?”.

A lo que la modelo no dudó en responder picante: “Lali, diosa, hot, debe ser bárbara en la cama, tiene una pinta de que es una bomba”. Sin embargo, advirtió: “No me escribas porque todavía no me gustan las mujeres, pero… si hay que apostar…”, arrojó picante y agregó: “¿La viste bailando en el escenario? Uf…”, comentó la modelo.

El picante ida y vuelta entre Pampita y Lali Espósito que dio de qué hablar Foto: vía país collage

El comentario hot de la top model llegó a los oídos de la artista pop que, fiel a su estilo, salió a responder: “Che díganle a Pampa que yo re toy eh, diosaaaa”, fue el picante comentario de Lali que rápidamente generó repercusiones en las redes sociales.