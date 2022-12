Pampita desfiló con un vestido blanco de escote pronunciado y sorprendió a sus seguidores

Pampita ha declarado su amor por las prendas cómodas que llevan colores neutros o claros, no solo porque es la línea que sigue en sus diseños para “Pampita by Ceferina”, sino también porque suele es el tipo de vestuario que suele lucir en las salidas que realiza, como ocurrió en esta ocasión durante la visita a la bodega “La Vigilia”.

Pampita deslumbró desde la playa. Foto: Instagram

Allí lució un largo vestido blanco holgado que llevaba tiras finas y un pronunciado escote en “v”, al cual acompañó con sandalias planas beige ornamentadas con piedras plateadas.

Pampita y un conjunto ideal para estar elegante en el verano. Foto: instagram

Y aunque el espacio no era muy amplio, Pampita logró acomodarse para desfilar con naturalidad y sensualidad en dirección a la cámara, presentando con mayor claridad el outfit veraniego que eligió para la salida.

Cuál es el secreto de Pampita para mantener su figura

La modelo de 44 años confesó hace algún tiempo que suele cuidar mucho su cuerpo realizando ejercicio constante y manteniendo una buena alimentación para adquirir un hábito saludable pese a sus continuos compromisos laborales.

Pampita enamoró en las redes. Foto: instagram/pampitaoficial

“Estoy en movimiento todo el tiempo y hago seis comidas al día. Como sano, no me tienta la comida chatarra y no tengo prohibidos. Como de todo. Si le preguntás a algún amigo mío te dice: ‘¡No sabés lo que come esta mujer’! Yo creo que la clave para por ahí”, comentó.