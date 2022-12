Pampita mostró lo nuevo de su colección que promete ser tendencia este verano: Pollera “Pampi” y crop top con nudo

En 2021, Pampita decidió incursionar dentro del mundo de la moda con una de sus amigas y juntas crearon un emprendimiento basado en la venta de indumentaria diseñada por ambas, el cual continúa creciendo incluso en la actualidad.

Es por ello que la modelo compartió desde su cuenta personal una serie de fotografías en las que exhibía sobre su cuerpo las prendas que creó para su propia marca: se trató de un crop top blanco con tiras finas que llevaba un nudo en el centro, y lo acompañó con una pollera tejida al crochet estilo sirena de color beige que tenía una pequeña abertura sobre el borde inferior y a la cual bautizó como “Pampi”.

Pampita deslumbró desde la playa. Foto: Instagram

Al mismo tiempo, al look playero le incorporó una capelina a tono con la pollera que aportaba elegancia. Y desde la descripción del posteo escribió: “Llegó el verano en Pampita by Ceferina!! Y tenemos estos looks que amamos para las vacaciones! Pollera Pampi + top nudo”, y aclaró que ambas prendas están disponibles en la página web.

Pampita conquistó con su nuevo diseño. Foto: Instagram

Cómo surgió Pampita by Ceferina

El emprendimiento surgió en una charla de mates que disfrutaban la modelo con una de sus amigas durante un cumpleaños, y al darse cuenta de que ambas compartían el mismo gusto por lo simple y por la practicidad de las cosas, decidieron trabajar en conjunto para crear un espacio que brinde a las personas productos de calidad a un precio accesible y que al mismo tiempo sea cómodo.

Pampita lució la camisola de lino de su marca. Foto: Instagram

Y desde la página web escribieron: “Diseñamos juntas esta línea de vestidos y túnicas que nosotras elegimos para el oufit diario tanto para el día o para la noche, que se adaptan a distintas ocasiones según vos los quieras lookear con distintos accesorios. Elegimos el lino y el algodón para esta primera selección de vestidos, ya que son texturas livianas ideales para el verano, los colores los que siempre van con todo y amamos”.