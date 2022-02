Oriana Sabatini no para de cautivar con su belleza a través de sus publicaciones en su cuenta de Instagram, sus looks son de otro planeta y este caso no sería la excepción.

Las cejas de Oriana Sabatini, ¿el último grito de la moda?

Los looks de otro planeta de Oriana Sabatini

Con un gran sentido de la moda y seguidora de las tendencias, Oriana crea looks de ensueño. En esta oportunidad, pudimos ver a través de la cuenta de Instagram de la marca Flâneur un outfit que nos dejó sin palabras por su belleza.

Oriana Sabatini y sus looks de otro planeta. Foto: Instagram/Oriana Sabatini

Es un look que perfectamente podría ser parte del catálogo de las runways más famosas de Milán, París y Nueva York. Su top y tiara de cristales son parte de la Colección Cristal de la marca Flâneur que, fueron modelados por Oriana en el Hotel Tales para una sesión de fotos.

Oriana Sabatini y sus looks de otro planeta. Foto: Instagram/@orianasabatini

Oriana es sin duda alguna, una modelo de alta costura. La elegancia y el porte con la que sabe vestir sus looks son de una verdadera estrella de las pasarelas, no es ninguna sorpresa que tantos los grandes diseñadores como las más famosas marcas la elijan como figura de sus colecciones.

Su belleza es sin dudas de otro planeta, y cada uno de sus looks nos dejan suspirando pidiendo por más!

Oriana siempre sorprende. (Foto: Instagram)

Podemos afirmar que Oriana es toda una estrella pop de nuestro país, sus looks nos recuerdan a celebridades como Megan Fox, Kylie Jenner o Lindsay Lohan.

Estamos ansiosos de ver sus próximos looks y esperamos que muy pronto hayan nuevas colecciones de moda con ella como figura principal.