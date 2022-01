la historia de amor de Oriana Sabatini y Paulo Dybala es muy contemporánea a estas épocas donde todo pasa a gracias a las redes sociales. El futbolista la conquistó después de un sorpresivo mensaje por Whats App que la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini en su momento no supo cómo intepretar.

“Mis amigas me dijeron que era un tenista, pero despúes mi papá me ubicó. Nunca me había hablado un futbolista, por eso me pareció raro. Paulo me preguntó si algún día podía invitarme a comer algo”, explicó recientemente la cantante de 25 años en su visita a “Los Mammones”. La pareja blanqueó su relación en 2018 luego de semanas de rumores e indicios en sus perfiles públicos.

Luego de un breve romance, la también actriz decidió abandonar el país por amor y se instaló en la casa del jugador de la Juventus en Italia. Allí en el 2020 transitaron el coronavirus y se convirtieron en unos de los primeros argentinos famosos en contraer la enfermedad.

Ahora, de visita en la Argentina, la ex protagonista de “Aliados”, compartió en Instagram una jugada producción de fotos junto a su amado. En las imágenes originales, la joven mostró un poco demás y la aplicación la sancionó bajándole la publicación.

La foto de Oriana Sabatini que Instagram le dio de baja

Luego de dos intentos fallidos para que la plataforma aceptara fotos que se ajusten a sus políticas de uso, Oriana finalmente logró realizar el posteo junto a Dybala. En las imágenes se los puede ver casi sin ropa y muy fogosos.

Apasionados Foto: Instagram/Orianasabatini

La artista posó sin ropa interior y con unos pantalones blancos, mientras que el deportista lució unos jeans. El post alcanzó miles de “me gusta” y un sinfín de comentarios de parte de los usuarios que manifestaron su apoyo por la pareja: “Ok ya se pueden calmar, son muy perfectos para ser real”, “La rompen toda” y “La mejor pareja”. Figuras de la farándula argentina como Natalie Weber y Florencia Etcheves también dejaron su mensaje para los tortolitos a través de emojis de fueguitos y corazones.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala enamorados Foto: Instagram/Orianasabatini

Las fotografías fueron tomadas por el profesional Nicolas Gerardin, quien Oriana calificó como “El único”. El fotógrafo también replicó el posteo en sus redes personales y en la descripción manifestó: “El amor está en el aire”.