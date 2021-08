Nicole Neumann disfrutó de un caluroso fin de semana en Posadas y cautivó a sus seguidores con un top celeste y unos jeans de tiro alto.

La modelo fue a la capital de Misiones para acompañar a su novio Manuel Urcera, que corrió en el Turismo Carretera y ocupó el puesto número 34 en la final.

Justamente él fue uno de los primeros en comentar la publicación de su amada: “Gracias por acompañarme hermosa!”. El posteo ya superó los 20 mil me gusta y parte de sus casi dos millones de seguidores le comentaron.

Instagram/@Nikitaneumannoficial

“Hermosa pareja”, “Bella”, “Bonita”, “Linda”, “Una bomba”, “Diosa”, fueron algunos de los cariñosos mensajes de los fanáticos en los comentarios.

Más allá del resultado de su pareja en la carrera, que además no pudo terminar la carrera por problemas mecánicos, disfrutó junto a él el cierre del fin de semana.

Instagram/@Nikitaneumannoficial

Cómo es la relación de su nueva pareja con sus hijas

Nicole Neumann está en pareja con el piloto Juan Manuel Urcera. Las hijas que tiene en común con Fabián Cubero (Indiana, Allegra y Sienna) conocieron a su nuevo amor después de varias semanas en donde se especulaba con su relación.

Nicole Neumann acompañó a su pareja en la carrera del TC disputada en Posadas. (Instagram/@Nikitaneumannoficial

“No tiene nada que ver con la televisión, es de otro palo. Y no es fácil bancarse este ambiente, que todo el tiempo te tengan que vincular con algún lío. Yo llevo años acostumbrándome a esto, imaginate lo que es para alguien que no tiene nada que ver. Hay que trabajar mucho en hacer oídos sordos”, contó la modelo en el ciclo radial Agarrate Catalina.

“Yo sigo creyendo en el amor para toda la vida. La vida es más linda acompañada, ni hablar, pero a veces no se puede. No me da lo mismo, me encanta la vida acompañada, pero uno se pone más reflexivo después de los golpes de la vida, pienso todo un poco más”, comentó.