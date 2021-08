Nicole Neumann recordó un episodio paranormal con un ovni a fines de 2020 durante este domingo en la mesa de Mirtha Legrand.

La modelo estuvo como invitada este domingo en la mesa de Mirtha Legrand (hoy de Juana Viale) y contó con detalles su episodio persiguiendo un ovni en una chacra de su propiedad. La modelo se mostró muy entusiasmada y manifestó que “esperaba que me sucediera algo así”.

Fue a fines del 2020, cuando las restricciones de circulación por la pandemia de coronavirus habían bajado y ella empezó a volver a visitar su propiedad.

“Ya el casero me había dicho, sabes que anduvo un ovni estos días por acá, como que lo vieron varias noches. Aparte hay seguridad, lo habían visto los guardias, gente que está en los campos, no es que lo vio él solo”, arrancó Nicole.

Luego, comentó que el casero las fue a buscar para que visualicen el espectáculo paranormal: “Entró muy tranquilo y me dice ¿alguna vez vieron un OVNI? ¿Lo quieren ver? Sí, obvio. Bueno, salgan. Estaba con una amiga, un amigo, la hija de mi amiga, mis hijas, éramos un montón”.

Nicole Neumann en "Almorzando con Mirtha Legrand". (Captura Youtube) Captura Youtube

Describió su tamaño y los movimientos que realizaba: “Era como una cosa así, no sé decirte bien la forma, y como luces así y se quedaba como estática arriba de la casa, ponele que eran cien metros, una cuadra”.

El miedo de sus hijas y otras vivencias de los invitados

Nicole Neumann continuó emocionada su relato y lamentó que el ovni “se esconda tras los árboles” y no pudieran continuar la persecución.: “Lo tuve que dejar ir. No saben la emoción, tres días que no podía dormir de la emoción”. Las hijas de Nicole no compartieron el entusiasmo y, asustadas, se refugiaron en el granero.

“Le sacamos una foto pero no se ve bien, se ve como la luna, que está enorme y la ves como un puntito blanco, lo mismo me pasa con la filmación del OVNI”, detalló la modelo y conductora.

Agustín Sierra le puso humor al relato pero, al igual que los demás invitados, tomó con seriedad lo contado por Nicole. Incluso Topa, también relató un avistamiento de ovnis: “Te das cuenta que es algo distinto”. Relató que fue “en Caseros” y que los vio en dos oportunidades.