Nicole Neumann hizo una arriesgada pose de yoga en un minivestido amarillo y casi muestra de más.

Nicole Neumann intentó hacer una postura de yoga durante el programa “Los ocho escalones del millón” para que los participantes adivinaran el nombre, pero las cosas no salieron como ella esperaba.

“Yo voy a hacer la postura y cuando termino, me tienen que decir el nombre”, explicó Neumann a los participantes. Luego agregó: “Vamos a ver si me sale, a ver si no me enrosco”.

Es que Neumann estaba utilizando unos tacos altos y un minivestido amarillo que limitó su movilidad, por lo que al intentar hacer la pose se complicó todo y casi muestra de más ante la cámara.

“Muy difícil con tacos, hago lo que puedo. Quedé saltando como un terito”, explicó Neumann entre risas y antes de que empezaran las respuestas.

Cómo se llama la pose de yoga que intentó hacer Nicole Neumann

“¿Cómo se llama esta pose? ¿Postura del águila, postura de la vela encendida, postura de la cuerda o postura del gato enojado?”, esa fue la pregunta junto a las opciones de respuesta que ofreció Nicole Neumann durante “Los ocho escalones del millón”.

La respuesta correcta fue postura del águila, pero nadie dio con el resultado. Pero, ¿para qué sirve esta pose?

Nicole Neumann ha demostrado tener un gran conocimiento para el yoga.

Según explican en diferentes portales especializados, la postura del águila es ideal para “fortalecer los tobillos y las pantorrillas”. Además que estira “la parte superior de la espalda, los hombros, las caderas y los muslos, por lo que es una de las mejores posturas de estiramiento”,