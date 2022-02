Nicole Neumann es una de las modelos argentinas más buscadas por los diseñadores del país para representar a sus marcas. A continuación te mostramos uno de sus últimos looks.

Nicole Neumann Foto: Instagram/nikitaneumannoficial

El look de Nicole que traspasó la pantalla

El día viernes, Nicole publicó en su cuenta de Instagram el look que lució durante el programa conducido por Guido Kaczka “Los 8 escalones del millón”. En el video publicado, se la puede ver a la modelo vistiendo un elegante vestido negro a tono con el estilo de gala del programa pero, con un toque glam con la incorporación de los cortes tanto en la cadera como el famoso corte a media pierna y, una cadena de strass en una de las aberturas.

El vestido fue diseñado por una marca de vestidos de novia, cuyo diseño es parte del catálogo pero en color blanco, el detalle original de Nicole fue lucirlo en color negro y de esa forma transformarlo de una prenda de casamiento a una de gala.

Además, Nicole supo como darle a su look un estilo juvenil y de fiesta ya que, su maquillaje es una combinación entre un “make up no make up” o maquillaje natural y la aplicación de strass en los ojos, siendo ambos estilos tendencia.

El "make up no make up" de Nicole con strass. Foto: Instagram/Nicole N

“Este #MakeUp necesitaba un posteo propio! ¿Ustedes se animan a los #strass?” comentaba Nicole en la publicación.

Los comentarios no tardaron en llegar, “La mas bonita de Argentina!!!🔥🔥🔥”, “Si, Me encantan los strass ! 🔥 quedan muy lindos”, “Siempre tan 🔥🔥🔥🔥🔥. Podrán?”, eran algunos de ellos.

El "make up no make up" de Nicole con strass. Foto: Instagram/Nicole N

Estamos ansiosos por ver los siguientes looks de Nicole y cuáles son las tendencias que la modelo lucirá.