Nazarena Vélez supo entrar al mundo del espectáculo en momentos donde algunos pensamientos eran distintos, por lo que hoy, en otros tiempos, madura y con mucha más sabiduría, se muestra crítica con ese pasado y aprovecha sus redes sociales para compartir sus reflexiones y sus looks sin tapujos ni complejos.

“Negro que te quiero negro”, escribió en esta ocasión la ex vedette para presentar su look total black que fue furor en Instagram. Nazarena optó por un vestido de mangas tres cuartos en color negro, bien acorde al período invernal, medias y botas acordonadas. “Cómo viene tu semana? La mía bien movidita”, agregó en el epígrafe de la publicación.

Nazarena Vélez cautivó a sus fanáticos con un look total black (Instagram)

Nazarena Vélez y el llamado a normalizar los cuerpos

Poco tiempo atrás, Nazarena compartió con sus seguidores su intención de vivir sin tantos complejos. En ese camino a la autoaceptación comenzó a despojar a su cuerpo de las exigencias a que la tenía acostumbrada la profesión y en los últimos tiempos cuenta sin problemas todo lo que sufrió para tratar de encajar en los cánones de belleza del medio y de la sociedad en general.

Nazarena Vélez (Foto Instagram) Instagram

“Hasta los pies me criticaron. Hoy miro para atrás y me da mucha pena lo esclava que fui de mi imagen, del odio propio y ajeno... Agradezco hoy, a mis 46 años y después de tanto, poder contarte que se puede ser Feliz así tal como sos. Y al que no le guste que mire para otro lado. Mi cuerpo no quiere tu opinión, mi cuerpo mi decisión”, reflexionó Nazarena.

Con el título de “Es mi cuerpo”, Naza recibió cientos de comentarios y uno de los primeros, por supuesto, el de su hija “Barbie” Pucheta quien fue muy cariñosa: “Hermosa, sos mi vida”, escribió. también la apoyaron otras famosas como Belén Francese, Catherine Fulop y María Eugenia Ritó.