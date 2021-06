Nati Jota arrasa en su cuenta de Instagram. La influencer hace de su red social un espacio en el que relata todo lo que le pasa en su vida. Tal es así que logra entretener a quienes la admiran, de modo que ya posee más de 2 millones de seguidores.

La periodista se muestra tal cuál es y es muy sincera con su público y consigo misma. Por eso, muchas oportunidades brinda algunas palabras en las que reflexiones sobre diferentes acontecimientos del día a día.

La influencer Nati Jota. (Instagram)

Por estas cosas, muchas mujeres y hombres le dieron al botón de “seguir”. Entre tantas cosas que cuenta, Natalia aseguró que cuando se siente mal, utiliza un recurso que la ayuda bastante para salir del bajón emocional que atraviesa.

¿Qué hace? Publica fotos o videos con un outfit llamativo o simplemente muestra su cuerpo para que la gente la elogie. Así, en esta oportunidad, aunque no dijo que sea por este motivo, compartió imágenes de una vestimenta que lució frente a un espejo.

Nati Jota sorprendió a todos con su look. Instagram/@natijota.

El mismo era un conjunto engomado y entallado de color negro con zapatos del mismo tono. “Looks que nunca uso y cuando uso me creo mil”, redactó la influencer, demostrando que le hace bien verse así.

Los cibernautas aprobaron el look de la rubia, ya que en las primeras 17 horas recibió más de 180 mil me gustas y cientos de comentarios que daban el visto bueno de la ropa que llevaba puesta.

Nati Jota sorprendió a todos con su look. Instagram/@natijota.

Nati Jota se lesionó

Nati Jota en su Instagram se muestra como una joven deportista. Le gusta jugar al fútbol, su práctica favorita, y entrenar con pesas. Pero en los últimos días compartió imágenes en las que también le agrada el paddle.

Luego de estas, tiempo después, se filmó llorando, angustiada, por el dolor que sentía en su tobillo. Se lo había doblado en una jugada puntual y estaba muy preocupada.

“Estábamos jugando, pisé para adentro y se me dobló el pie. Estoy segura de que tengo algo, yo sé que estoy mal vibrando y atrayendo la desgracia y no le estoy dando amor a mi tobillo, pero soy tan manija que me lastimo un poquito y siempre sigo jugando. Esta vez tuve que frenar, salir, me duele… ¿Cuándo fue la última vez que me pasó esto? Cuando me quebré la muñeca”, dijo ni bien su padre la llevaba a un centro médico.

Nati Jota y otra posta que llamó la atención. Redes Sociales

Finalmente, la lesión no era de tanta gravedad como parecía en la previa: era un esguince leve. Así lo confirmó Nati Jota en una historia de Instagram.

“Al parecer es un esguince leve. Gracias por la buena onda de todos. Me puse mal en el momento porque me asusté. Estoy acostumbrada a caerme y levantarme como un resorte. El dolor ‘desconocido’ me hizo angustiar. Igual es una paj..., aunque sea leve, pero podría haber sido peor. Además, mañana van a entender por qué esto es doblemente una paj...”, concluyó.