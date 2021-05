Nati Jota sabe cómo cautivar a sus dos millones de seguidores. Todos sus posteos generan furor en Instagram, desde fotos mostrando sus looks, videos recitando poemas y otros entrenando. Y siempre lo hace con estilo.

//Mira también: De espaldas y con minishort: las impresionantes sentadillas de Nati Jota

Nati Jota suele mostrar su figura entrenada en las redes. (Instagram/@natijota)

//Mira también: De espaldas y con minishort: las impresionantes sentadillas de Nati Jota

Con las nuevas restricciones de la pandemia, los gimnasios volvieron a cerrar. Pero Nati Jota decidió compartir en sus historias su rutina de piernas desde su departamento. En el video viste un mini short camuflado y un top ajustado color rojo frente a una vista de la Ciudad de Buenos Aires.

“Estoy levantando 50kg totales”, escribió en el posteo donde levanta una barra con discos. “Y después 55″, agregó al sumarle más peso a su rutina al ritmo de “Wacha”, de KHEA y Duki.

Enojada

Por medio de su cuenta de Twitter, Nati compartió su enojo con un tweet viral. Luego de que Paulina Cocina arremeta contra una seguidora que quizo “ghostear” a un pretendiente, la periodista opinó de una situación similar.

Nati Jota enojada con un hombre. (Foto: Twitter/@natijota)

En el tweet original se esuchan dos audios que un joven le envió a una chica que confesó que “no había onda”. “En prinicpio me pareciste una bol... y no me gustan las chicas tropicales”, comienza él. “Y además tampoco sos linda, sos re fea”, continuó opinando el usuario.

“¿Me estás jodiendo que hay pibes así? Lo que es un ego dolido mi cielo. Me da pena e ira a la vez”, contestó Nati enojada contra el hombre, que abrió lugar a que sus seguidores se sumen a atacarlo.