Natalie Weber es una gran participante de las redes sociales y sus posteos siempre generan polémica o admiración de sus más de 670 mil seguidores. Pero nunca pasan inadvertidos. La modelo suele compartir contenido muy variado, escenas en familia, entrenamientos e incluso fotografías muy provocadoras para sus fans.

En esta ocasión, Weber volvió a sorprender. Con una bikini negra cubierta de flores, Natalie le hizo frente al otoño (y al frío que todavía no llega del todo). “Amo el calor y el sol así que apenas sale un rayito acá estoy firme disfrutándolo”, escribió como epígrafe la panelista del programa “Pampita Online”.

Y la publicación superó los 20 mil “me gusta” en pocas horas, y cientos de comentarios de lo más cariñosos: “Bomba”, “Radiante”, “Hermosa”, “Mi Dios, una creación perfecta” y se llenó de emojis de “fuego”.

Hace unos días, en el programa del que participa como panelista de Pampita, Naralie confesó que las fotos que sube tienen algún que otro “truquito”. Cuando Carolina alabó sus imágenes la modelo le contó que utiliza un “programita” para mejorarlas.

O sea que la joven no solo crea sus producciones fotográficas, planea los looks que usará sino que también tiene un secreto: “Sí, me pongo el celular con el temporizador. Y tengo un programita que te mejora todo…”, le dijo Natalie Weber.

A lo que “Pampita“ se asombró por lo bien que quedaban. “Sí, luces, todo, es divino”, continuó Weber. “Me encantó”, finalizó Pampita.

¿Se agranda la familia?

Natalie Weber es la esposa de Mauro Zárate y están juntos desde 2011. Comparten su vida con sus dos hijos: Mía, de nueve años y Rocco, de cinco. Pero parece que ahora ella estaría pensando en superar ese número, aunque habrá que convencer todavía a Zárate.

Así lo contó en una charla con Carolina Ardohain en el programa “Pampita Online”: “Desde que estamos trabajando juntas me agarraron ganas de tener un tercero”, confesó Weber ante la alegría de la conductora y de todo el programa. “Te veo tan linda, con la pancita y me dieron ganas, pero Mauro no quiere. Le digo, ‘hablé con Caro, me dijo que te va a convencer’. Pero no quiere, me dice que estamos bien así. No me quiere dar el tercero”, protestó la modelo.

“Ahora cuando nazca esta bebita, le mandás muchos videos, muchas fotos. Como algo subliminal el mensaje, que piense después que se le ocurrió a él”, le aconsejó, cómplice, Pampita.