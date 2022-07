A la expectativa por el lanzamiento de sus próximos proyectos laborales, Nai Awada encuentra tiempo para todas sus pasiones. En el principio de la semana, la actriz participó de su clase de danza y mostró los resultados de su movido entrenamiento.

En su último posteo de Instagram reveló cuán agotada terminó después de su rutina de baile y compartió con sus más de 400 mil seguidores una foto que cautivó a muchos. La hija de Alejandro Awada revolucionó Instagram con su fotografía en la cual confesó: “Amo bailar”.

Nai Awada revolucionó las redes con su foto en top deportivo Foto: Instagram/NaiAwada

Se trata de una clase de danza de 30 minutos que toma en modalidad virtual desde la comodidad de su casa ya que el profesor y su estudio se encuentran en Estados Unidos. Lo cierto es que se mostró en sus redes con signos de transpiración, pero emocionada por su rendimiento.

Nai Awada posó para sus fans Foto: Instagram

“Sin filtro. Lo que es bailar. Miren como quedé después de la clase. Una clase de 30 minutos de baile. No lo puedo hacer presencial porque es en Estados Unidos, pero lo puedo hacer online”, contó en sus historias.

Minutos después subió a su perfil una cautivante fotografía donde se levantó su buzo y dejó ver su top deportivo y unas calzas negras, muy cómoda para la práctica de gimnasia. La imagen recibió más de dos mil “me gusta” en pocas horas y cientos de comentarios como: “Con todo, bb”, “Bomba”, “Hermosa, besos”.

Nai Awada disparó contra Nati Jota

La bailarina apuntó con dureza contra Nati Jota. Lo cierto es que en medio de las emisiones de “El Hotel de los Famosos” la influencer había defendido a Emily Lucius tras su polémica actitud con Locho Loccisano, pero al conocer sus declaraciones, Nai Awada recordó su pasado en el secundario y aseguró que le hizo bullying.

Nai Awada apuntó contra Nati Jota. (Instagram)

“Naty la defendió a Emily y digo ¿qué pueden esperar de una chica que me hizo bullying toda la vida?”, reveló en un vivo de Instagram con la cuenta de “LAM”. Y remarcó: “Yo en el secundario sufrió bullying. Era acoso. Un día me tiraron un huevo. Me decían ‘puro hueso’, ‘cara de pescado’. Ella era compañera y era cómplice de eso. Se cagab* de risa de lo que me pasaba”.