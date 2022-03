El día miércoles, Nai Awada compartió a través de su cuenta de Instagram un posteo anunciando su propio programa de televisión infantil, con el cual ha soñado durante años. Se trata de un show donde la actriz cocinará de la mano de grandes pequeños chefs quienes se divertirán jugando con los ingredientes.

Nai Awada lanzará su propio programa de televisión infantil.

Nai Awada le hizo frente a las críticas

En el mencionado posteo, además de realizar el anuncio del tan esperado programa de televisión, Nai dedicó unas extensas palabras de agradecimiento a quienes la han apoyado a lo largo de los años, pero también, a quienes le han puesto trabas en diferentes momentos de su carrera artística.

Nai Awada lanzará su propio programa de televisión infantil. Foto: Instagram/Nai A

“GRACIAS a todos los que me están apoyando con mi programa de cocina para chicos . La emoción es inmensa de pensar en sus caritas soñando cocinar juntos” comenzaba diciendo la actriz, quien se mostraba muy agradecida y feliz. Sin embargo, a sorpresa de todos, rápidamente la publicación se torno en un ring.

Nai Awada lanzará su propio programa de televisión infantil. Foto: Instagram/Nai Awas

“LOS NO me dieron la fuerza para ser NAI. Gracias a todos los directores de casting que me dijeron ‘sos buena actriz pero no das bien en cámara’, ‘no das con el personaje’” continuaba diciendo Nai, agregando de forma desafiante “Lloraba y lloraba y hoy mi amor HAGO MIS PROPIOS PROYECTOS y trabajo con más de 20 marcas por mes!”.

Nai Awada lanzará su propio programa de televisión infantil. Foto: Instagram

Sin duda alguna, Nai supo cómo hacerle frente a las críticas con gran altura lo cual, no podría ser de otra forma siendo que, cuenta con una gran trayectoria actoral. Su primera participación en cine fue en el año 2011 en la película “Últimas vacaciones en familia” y, desde ese entonces, ha realizado más de 15 proyectos, siendo uno de los últimos su interpretación en la película del año 2020 “Sangre Vurdalak”.

Nai Awada lanzará su propio programa de televisión infantil. Foto: Redes

Esperamos muy pronto tener nuevas noticias sobre el programa de televisión de Nai y, disfrutar de su estreno en familia.