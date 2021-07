Morena Beltrán pasa uno de sus mejores momentos a nivel profesional. La joven periodista se destacó con su cobertura de la Copa América en sus redes sociales y en ESPN. Pero también no para de crecer en sus cuentas personales.

Esta vez, la oriunda del Oeste del conurbano bonaerense, compartió una foto junto a un fuego. En las imágenes se puede ver a Morena con un vestido negro con un escote pronunciado y con la espalda descubierta.

Morena Beltrán se puso un vestido negro y casi muestra de más Instagram | Instagram

“She’s walking on fire…”, escribió More junto a tres imágenes en donde se la ve posando de distintas maneras con una llama por delante. “Ella esta caminando sobre fuego…”, quiere decir la frase y revela el momento que pasa Morena.

Claro que el posteo no tardó en despertar el fanatismo de sus seguidores. En pocos minutos la publicación comenzó a llenarse de “Me gusta”, superando los 200 mil en pocas horas.

Morena Beltrán se puso un vestido negro y casi muestra de más Instagram | Instagram

Los comentarios tampoco tardaron en llegar. “Desmayo”, escribió la periodista Juli Navarro en el posteo junto a un emoji de fuego. “No se que dice pero te amo”, bromeó otro fanático.

El festejo de Morena por Argentina campeón

La periodista es una gran seguidora del fútbol en general y en particular fanática de la Selección Argentina. En la previa del partido del sábado ante Brasil, More subió tres fotos posando con la camiseta celeste y blanca con un detalle que no pasó desapercibido. El “10″ en la espalda y su nombre se destacaron.

Morena Beltrán camiseta argentina Instagram | Instagram

Luego, una vez obtenida la copa por parte del equipo de Scaloni, Morena compartió una foto de todo el plantel y una del equipo que perdió la final con Alemania en 2014. El mensaje fue una canción de Callejeros, “Rocanroles sin destino”.

La frase que eligió Morena fue la siguiente y sus seguidores le agradecieron por el posteo:

“DE TRATAR DE LOGRARSER LA REVANCHA DE TODOS AQUELLOSQUE LA PELEARON AL LADO, DE CERCA O MUY LEJOSY NO PUDIERON REÍR SIN LLORAR…”.