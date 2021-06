Morena Beltrán es periodista de ESPN y co-conductora del noticiero deportivo junto a Juan Marconi. La joven de 22 años se destaca por hacer profundos análisis de tácticas de fútbol y es muy fan de los deportes.

Morena Beltrán Instagram | Instagram

Con su encanto y simpatía brilla también en las redes sociales, donde la siguen ya casi un millón de admiradores que comentan sus fotos y videos o las intervenciones televisivas.

Suele publicar los looks que luce en ESPN, algunas promociones de marcas, viajes de placer que realiza o sus sentimientos por algún partido o jugador de fútbol.

Morena Beltrán Insta | Instagram

Ahora publicó en su cuenta de Instagram una historia donde se la ve en cuatro imágenes con efectos diversos sobre la misma pose. La joven periodista lleva un traje negro de pantalón y saco cruzado.

El detalle que nadie pasó por alto es que el saco está desprendido y Morena no lleva nada debajo. Dos de las imágenes son en blanco y negro y las dos restantes, a color.

Si bien no se supo la cantidad de gente que vio la postal, seguramente fueron muchos los que alcanzaron a disfrutarla y comentar sobre ella.

Morena Beltrán fue víctima de una broma

Morena Beltrán comentó entusiasmada al aire en el noticiero que era el cumpleaños del DJ Bizarrap y le deseó muchas felicidades junto a Juan Marconi.

Pero lo que no sabía la periodista es que se trataba de una broma del artista y sus amigos. Lali Espósito, Nicki Nicole y el Duki cenaban en Miami con el productor musical y le cantaban el feliz cumpleaños.

Juan Marconi y Morena Beltrán ¿están en algo? Internet

Para reforzar la idea, Nicki Nicole y el Duki publicaron fotos de “Biza” deseándole un gran año, pero todo se trató de una mentira, ya que Bizarrap cumple años en agosto.

Mucha gente creyó la historia y una de ellas fue Morena, que envió un mensaje en pleno programa. “Le mandamos un saludo al gran Bizarrap que cumple años, número uno. Feliz cumple, Biza”, dijo.

Luego el mismo Bizarrap salió a aclarar: “No, no, no. Llegó muy lejos la joda lpm. Perdón”. Y Beltrán posteó en su Instagram sus disculpas y escribió: “Jajajaja no podés bro, really”.

Tanta fue la difusión del festejo, que luego el productor escribió: “Amigo me cambiaron la fecha de cumpleaños de Wikipedia lpm”.