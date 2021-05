Daniela Aránguiz, esposa del futbolista Jorge Valdivia y conductora chilena, arremetió contra la periodista deportiva Morena Beltrán. Burlándose de la joven, la llamó “botinera” por un elogio que Morena le hizo a su marido.

El martes pasado Morena escribió en su cuenta de Twitter: “Lo que juega el Mago Valdivia”, halagando las destrezas del mediocampista en el partido entre Unión la Calera y Vélez por la Copa Libertadores, donde el equipo chileno salió victorioso.

Morena elogio al jugador de fútbol el Mago Valdivia Foto: Twitter @morenabeltran10

El comentario de la periodista llegó de sus más de 200mil seguidores a los medios chilenos y así, a la mujer de Valdivia, quien no se quedó conforme con el elogio. “Me llama la atención que una argentina vea partidos chilenos jaja. ¿Cómo se dice botineras?”, atacó Aránguiz. Sin embargo, en el partido participaba un club argentino.

Daniela Aránguiz compartió en sus redes su opinión de Morena. Foto: Twitter @holapatico

Morena se enteró del descargo de la conductora y, en respuesta a un tweet que contaba lo sucedido, escribió: “Botineroooo”, tomándose en broma la situación. “Igual señora infórmese por lo menos. Era Copa Libertadores y jugaba contra Vélez”, agregó. Un usuario le respondió: “Osea que la Liga no la ves ni obligada”, a lo que la periodista finalmente comentó: “No, jajaja. Digo que quiere señalar una gilada que la expone, pero encima encana mal”.

Morena Beltrán es una joven periodista deportiva que la rompe en la televiisón y en redes. Foto: Instagram @morenabeltran10

Morena tiene solo 22 años y trabaja en ESPN, además de contar con casi un millón de seguidores en Instagram. Allí postea fotos de su vida cotidiana así como de su labor como periodista.

Con respecto a su relación con los hombres, le contó a Infobae: “Realmente siento que intimido a los hombres. Me hablan con respeto. En el boliche me encaraban por el lado del fútbol y la tiraban. Yo percibo mucho respeto, no he tenido ninguna situación desagradable”.