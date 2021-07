Morena Beltrán atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel personal. La periodista cada vez tiene más pantalla en ESPN y además deslumbra a sus fanáticos con sus redes sociales. Ahora conquistó nuevamente a sus seguidores con un minivestido rosa que usó para posar en sus cuentas personales.

¿Qué hizo ahora? Morena compartió un posteo en su cuenta de Instagram en donde posó con un minivestido rosa y se llevó todos los halagos. La periodista subió cuatro fotos que fueron sensación el fin de semana.

Morena Beltrán posó con un minivestido rosa y conquistó Instagram morenabeltran10 | morenabeltran10

“Amor a primera vista por estas Cruise Rider Ocean Queen”, escribió como pie de foto. Y aclaró a qué se debía un look tan primaveral: “Llegando desde la costa de los mares más profundos”.

En pocas horas el posteo causó sensación y, como es costumbre, llovieron los “Me gusta” y los comentarios. Más de 306 mil personas dejaron su huella en las fotos. Y muchos otros aprovecharon para demostrarle cariño a la periodista.

El look de Morena al borde de la censura

Hace algunos días Morena desafió los límites de Instagram. Es que la se puso un vestido negro y casi muestra de más. La periodista compartió las imágenes junto a un fuego e incendió las redes sociales.

No es la primera vez que More sorprende con sus looks jugados, pero tiene seguidores que la apoyan en cada posteo y decisión que tome.