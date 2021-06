Morena Beltrán, la joven periodista de ESPN, disfruta de su trabajo junto a Juan Marconi en el noticiero deportivo del canal y también es embajadora de la marca Puma.

La joven es una gran analista deportiva y se dedica a estudiar los deportes desde muy chica. Pero también es una gran amante de todas las redes sociales y solo en Instagram ya cuenta con 1 millón de seguidores.

Morena Beltrán desfiló con un vestido rojo Instagram | Instagram

Nacida en Haedo, Morena sostiene: “Yo sigo siendo la misma de siempre. Aunque se diversificó el público sigo siendo la misma”.

“Hace más de un año me mudé a Capital por cuestiones de laburo, aunque sigo yendo mucho al barrio”, agrega Beltrán en un reportaje y por eso es muy querida.

Morena Beltrán Instagram | Instagram

Suele compartir sus logros profesionales en fotografías y videos y sus admiradores lo agradecen. Y dentro de esto, los looks que presenta antes de salir al aire son los favoritos.

Ahora subió un video a sus historias donde se la ve en el estudio, modelando un vestido rojo de mangas largas y a la rodilla. La joven lo lleva con mucha gracia, mostrando la parte de adelante y de atrás.

Pero el gran escote en la espalda deja ver la tira de su corpiño color negro. Mantiene un divertido diálogo desde detrás de las cámaras, en donde le preguntan si necesita algo más, a lo cual Morena dice que no, riendo.

La publicación, por ser una historia, no se sabe cuántas vistas tuvo, pero seguro fueron muchas y dejó contentos a sus fans.

Rumores de romance entre Juan Marconi y Morena Beltrán

El conductor Juan Marconi finalmente habló sobre los rumores que lo relacionan sentimentalmente con su compañera Morena Beltrán.

Los conductores de SportsCenter Medianoche (Espn) se nota que trabajan con gran química juntos y esto se ve más allá de la pantalla. Tanto se ha dicho sobre su relación, que finalmente Juan salió a aclarar.

Juan Marconi habló con “Doble Mérito”, en Youtube, y afirmó: “ESPN se caracteriza por tener todo, pero si no tuviera la química que tengo con More, el programa no funcionaría”.

Juan Marconi y Morena Beltrán ¿están en algo? Internet

“Después del primer programa hubo millones de comentarios diciendo ‘están juntos’. Yo le mandé las noticias y le dije ‘avisame si querés que salga a aclarar’”, contó el conductor.

“Yo no sabía si ella estaba con alguien o no. Así que le escribí y le dije ‘¿che, estás con alguien?’. Pero la verdad es que no pasa nada. Cero”, explicó el conductor.

Y agregó: “Sirve que haya química en una pareja televisiva, como la que tenían Recondo y Fantino. Esto se generó. La química no es solo como nos ve la gente sino cómo nos sentimos nosotros”.