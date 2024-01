Mica Viciconte es una de las personalidades más queridas del ambiente artístico. En pareja con el ex jugador de fútbol Fabián Cubero, comparte diferentes momentos de su vida familiar en redes. En Instagram tiene más de 4 millones de seguidores. Allí comparte diferentes looks, tips de maquillaje o rutinas de gimnasia para mantener una figura fitness. Mica Viciconte vive un gran momento personal y laboral y no pasa desapercibida con cada una de las publicaciones que realiza en sus redes sociales.

Mica Viciconte posó al sol con una bikini ultra xxs que paralizó el verano

La modelo marca tendencia y es una referente en el mundo de la moda. Siempre está al tanto de las novedades. Tiene un estilo único, elegante y vanguardista. Se lleva las miradas en cada uno de los eventos del cual participa y los aplausos de sus fans.

Mica Viciconte posó al sol con una bikini ultra xxs que paralizó el verano Foto: Gentileza Instagram

Mica Viciconte disfruta del verano. Amante del sol y el calor, pasa sus tardes de descanso, al aire libre y si es posible refrescándose en una piscina. La modelo compartió un look ultra veraniego que se llevó todos los suspiros.

La influencer posó con un espectacular traje de baño. Una bikini xxs. Muy pequeña. Una tendencia que está ganando protagonismo en esta temporada 2024. La parte superior, un corpiño triangular, con pequeños breteles para sujetar por detrás del cuello. La parte inferior, una bombacha colaless tiro bajo. El traje de baño elegido es un must para esta temporada. Además, optó por un estampado muy colorido con dibujos de flores. Un sí o sí para este verano.

Para complementar el look llevó el pelo atado, con un rodete y decidió no utilizar maquillaje. Mica Viciconte deslumbró en sus redes con el traje de baño elegido y recibió miles de likes y mensajes llenos de cariño.

Mica Viciconte cautivó a sus fans con una bikini xxs

La modelo marca tendencia con cada uno de los outfits que elige compartir en sus redes sociales. De estilo audaz y vanguardista, siempre logra destacar y brillar con cada prenda elegida.

Mica Viciconte paralizó el verano luciendo un impactante traje de baño muy colorido con estampado de flores. Una bikini xxs, una prenda top para este verano 2024.