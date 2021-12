Desde Punta de Mita, Mia Khalifa sorprendió una vez más a sus 26.7 millones de seguidores en Instagram. La libanesa posó de espaldas con una enteriza marrón y mostró la hermosa vista de una de las comunas de México.

La libanesa sorprendió una vez más a sus seguidores de Instagram. (Foto: Instagram).

“Alquilar una casa en la playa durante 8 días y no ir a la playa una vez, te dice todo lo que necesitas saber sobre mí”, escribió en la descripción del posteo que tiene más de un millón de likes y miles de comentarios.

“Lucís como el paraíso y como el océano también”, “Que guapa mi novia”, “El cielo está tan perfecto como tu, princesa”, “Wow”, “Te amo mucho”, “Mi chica favorita” y “Me encantas”, fueron solo algunos de los tantos elogios que recibió.

Mia Khalifa se arrepiente de haber participado en películas para adultos

En una reciente entrevista en el programa “Hard Talk” de la BBC, la actriz confesó lo complicada que resultó ser su vida después de sumergirse en el mundo del cine para adultos. Aunque ya no pertenece más a la industria, recibe constantes amenazas de grupos extremistas como ISIS y Estado Islámico.

En 2017 comentó cómo hacía para vivir con eso :“Procuro no preocuparme, porque no puedes mostrarte débil con ellos. Es lo que están buscando. Intento hacer como si no me importara, aunque al final te acaba afectando”, afirmó en 2017 sobre ISIS.