Mia Khalifa es una estrella todavía más grande que cuando trabajaba como actriz de cine para adultos. Desde que dejó la industria y empezó a compartir contenido desde su propia cuenta, su fama en las redes sociales aumentó y ahora es furor en todas ellas.

La modelo tiene un gran éxito en todas las plataformas en las que comparte contenido, donde además de impactar con cautivadores videos y sesiones de fotos, también muestra su lado más divertido.

Actualmente, la joven de raíces libanesas tiene más de 27 millones de seguidores en su cuenta de Tik Tok, con varios videos viralizados en donde se ríe de la industria para la que trabajó anteriormente, e incluso algunos donde revela detalles de su vida privada, como su reciente divorcio.

Pero esta vez, la influencer causó impacto en Instagram, donde también pisa fuerte con 25 millones de fanáticos que la siguen.

Disfrutando del calor estadounidense, la modelo posó con uno de los diseños de su nueva línea de trajes de baño, y fue furor con un deslumbrante look veraniego.

Sentada en el borde de la pileta, con los pelos al viento y mirando hacia el horizonte, Mia Khalifa lució una infartante bikini verde lima con una abertura en el frente. Para completar el look, eligió solamente unas pulseras con detalles dorados y llevó las uñas de los pies pintadas de blanco.

Rápidamente, la publicación revolucionó las redes y superó el millón de likes. Además, debajo del posteo, la modelo expresó su gran emoción por el lanzamiento de su línea y conmovió a todos sus seguidores.

“No puedo contener mi entusiasmo”, escribió la ex actriz de cine para adultos sobre el proceso creativo de sus nuevos diseños. “Estoy tan increíblemente orgullosa de cada paso que hemos dado para llegar aquí, y no puedo esperar a verlas a todas sintiéndose muy seguras con estos estilos”, dijo por último en la publicación.