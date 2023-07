Mery del Cerro no esperó al verano y posó en microbikini desde la playa

El invierno invadió la ciudad de Buenos Aires con sus bajas temperaturas, pero Mery del Cerro demostró ser una amante del calor. La modelo no pudo esperar hasta el verano para estrenar su microbikini y posó desde la playa.

En un viaje exprés a la Costa Atlántica argentina, la también presentadora prendió fuego todas las pantallas a través de su perfil oficial de Instagram, donde compartió un adelanto de su cápsula de trajes de baño.

Mery del Cerro Foto: Instagram/merydelcerrok

“Salió el sol y yo mentalmente...”, manifestó en la descripción del post donde se mostró arrodilla en la arena a orillas del mar. Y para musicalizar la postal eligió I Love You Always Forever de Betty Who. en cuestión de pocos minutos, recibió más de 12 mil “me gusta” de parte de 3.1 millones de seguidores.

Además cosechó comentarios de toda clase entre emojis, propuestas, y reacciones como: “Sos tan diosa”, “Sos la más bella de todas las bellas”, “Fuaaa hermosa” y “Que bella esa bikini y por supuesto la modelo también”.

Lo que se viene para Mery del Cerro

Conocida por su papel de Melody en “Casi Ángeles”, Mery del Cerro demostró ser una artista muy versatil al participar tanto en novelas como en realities y hasta en teatro. Pero ahora se viene un nuevo desafío en su carrera.

Según confirmó, volverá a trabajar con Cris Morena. Esta vez se sumaría al elenco de “Margarita” la nueva ficción de productora. A través de su perfil, la actriz anunció también que Isabel Macedo también será parte del proyecto.

Mery del Cerro confirmó su próximo proyecto con Isabel Macedo Foto: Instagram/merydelcerrok

“El Cuento más lindo del Mundo, acá con mi compa y dire para lo que se viene. Allá vamosssss. Felices es poco”, expresó entusiasmada. Si bien aún no compartió demasiados detalles de qué trae entre manos, trascendió que Cris Morena está trabajando en la serie “Margarita” que sería un spin-off de la aclamada “Floricienta”.