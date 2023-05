Mery del Cerro subió la temperatura en redes con un vestido con transparencias que deja ver todo

Mery del Cerro es considerada una de las mujeres más bellas del país. No por nada es modelo y lleva tantos años en la industria. La famosa usó, en esta ocasión, un vestido con muchas transparencias y detalles imperdibles con los que conquistó a todos.

Mery del Cerro decidió que las fotos que iba a usar serían en blanco y negro. Una elección muy buena, ya que le dio otro toque a esta publicación. Con aires sofisticados y de glamour, la modelo lució un vestido largo hasta los pies que deja ver sus piernas y su parte de atrás.

Mery del Cerro con vestido lleno de transparencias Foto: Instagram

Este vestido consta de una pieza larga de microred negra, donde se pueden ver las piernas de Mery del Cerro y, de espaldas, su parte de atrás. Abajo de esta tela tan sexy, lleva un culotte también negro. La parte delantera es una de las más comentadas ya que tiene un trabajo de volados y drapeado muy interesante.

Siguiendo con las transparencias, Mery del Cerro llevó un cuello alto en una blusa que deja ver todo. Un look sexy, misterioso, con mucha onda y que ella usó con gran elegancia como no podía ser de otra manera. Una vez más arrasó con su outfit.

Mery del Cerro y su outfit sexy

La modelo posó desde todos los ángulos: caminando hacia la cámara, de costado y también de espaldas sujetando la pared. Unas fotos que tienen un gran trabajo detrás y con las que conquistó a sus seguidores sin ninguna duda.

Mery lleva siempre looks muy limpios, pensados y con un estilo particular. Sus prendas son variadas, sabe combinar colores y texturas para generar outfits muy cancheros y sofisticados. Sin duda su marca registrada desde siempre. Con este vestido dejó en claro que lo simple no le gusta en lo absoluto y apostó por más con transparencias.