La actriz y modelo estadounidense, Megan Fox, lució un sensual vestido en color naranja para promocionar su nueva colección de ropa.

La actriz y modelo de 36 años se mostró con un look "total orange". Foto: Instagram/MeganFox

Así, la versátil actriz, protagonista de grandes éxitos hollywoodenses como Transformers, Las tortugas ninja y El dictador, entre otros, supo encender las redes sociales con su look, al que acompañó con unos zapatos de taco en combinación.

El posteo que realizó Megan Fox luciendo este vestido naranja propio de su colección. Foto: @meganfox

Fiel a sus publicaciones, el posteo de Megan alcanzó casi los 200 mil “me gusta”, mientras que también llovieron los comentarios a su foto, en donde se destacan los que mencionan su belleza y la elegancia de su atuendo.

Cabe recordar que la afamada actriz y modelo, resulta muy activa en las redes sociales, y en Instagram cuenta con más de 20 millones de seguidores, con la particularidad de que ella no sigue a nadie.

Megan Fox siempre luce espléndida en las redes. Foto: Instagram/meganfox

¿Qué fue lo que hizo que Megan Fox abandonara su carrera?

Hace un tiempo atrás, Megan se animó a hablar sobre los motivos que la llevaron a apartarse del cine, cuando tenía una prolífica carrera como actriz.

La actriz había decidido apartarse del cine porque "no quería que me vieran en público”. Foto: Vogue

Así, ella confesó que su decisión estuve emparentada con lo que necesitaba ser preservar su salud mental: “No quería que me vieran. No quería tener que tomarme una foto, hacer una revista, caminar por la alfombra roja”. En resumen, la modelo y actriz confesó: “No quería que me vieran en público”.