Megan Fox es una de las actrices de Hollywood más conocidas en todo el mundo. La joven participó de varias películas importantes como Transformers, Las tortugas ninja o El dictador. Actualmente se encuentra de novia con el cantante Machine Gun Kelly, con quien adora mostrarse en las redes sociales y en las alfombras rojas.

Megan Fox en los Billboard Music Awards. Foto: Vogue

En su cuenta de Instagram tiene al rededor de 20 millones de seguidores con quienes acaba de compartir una foto que generó mucho revuelo y expectativa. Junto a la marca de ropa Booho, Megan Fox se mostró luciendo un vestido transparente con un conjunto de ropa interior negro y se ganó 278 mil me gustas.

Megan Fox anunció sorpresas en sus redes sociales. Foto: Instagram

“Eres tu propio poder, eres la fuente, comienza contigo. Se lanza en una semana”, fue el mensaje que compartió con sus admiradores quienes contestaron a la publicación: “Que linda que sos”, “Estas muy hermosa”, “Me muero de ansiedad”, “Sos una tremenda mujer, sabelo”, “Wow divina”, “Que diosa Megan”.

Megan Fox y su sesión de fotos para Glamour. Foto: Megan Fox

Por qué Megan Fox abandonó su carrera

La actriz reveló que durante algunos años había abandonado su carrera en la pantalla grande por un colapso psicológico: “No quería que me vieran, No quería tener que tomarme una foto, hacer una revista, caminar por la alfombra roja”, aseguró “No quería que me vieran en publico”.

Además admitió que fue llevada a esta situación por el estrés y la hiper sexualización a la que se vio expuesta en el ambiente.