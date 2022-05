Megan Fox volvió a lucirse en una portada de revista. Además de hablar de su vida privada, sus ideales y su relación con Machine Gun Kelly, posó con un increíble vestido. La actriz deslumbró con diferentes outfits en tonos rosas y violetas.

El look más aplaudido es un vestido con transparencias y líneas que solo tapa lugares estratégicos. El outfit lo completa con unos zapatos altos en el mismo tono. El cabello suelto y el maquillaje estilo “Euphoria” terminan de cerrar una imagen impactante de Megan Fox. “Siempre quise parecer una baraja de tarot”, opinó ella sobre la sesión de fotos.

Megan Fox fue portada de la revista Glamour. Foto: Megan Fox

En las otras fotos, Megan posó con una especie de vestido solo hecho de flores rosas. Además, lució otro blanco y uno muy llamativo hecho completamente por círculos plateados. El posteo con los diferentes outfits de la actriz superó el millón y medio de me gustas y los cinco mil comentarios.

Megan Fox Foto: Instagram/@meganfox

Megan Fox no suele defraudar con ningún look. Pero estos en particular mostraron una imagen diferente de ella.

En la sesión de fotos, jugaron con las imágenes de una baraja de tarot, escenarios futuristas y de ciencia ficción. “Mi impresionante reina angelical” es un ejemplo de los comentarios de sus fans sobre las imágenes.

Megan Fox posó para la revista Glamour. Foto: Megan Fox

Megan Fox se refirió al “Me Too”

Esta campaña comenzó hace algunos años, luego de que algunas actrices comenzaran a contar abusos que sufrieron en el trabajo. En esta entrevista, Megan se refirió a ese tema y a su rol particular. “Creo que me adelanté al movimiento #MeToo por casi una década”, expresó.

Megan Fox, portada de la revista Glamour. Foto: Megan Fox

“Siempre estaba hablando en contra de algunas de las cosas abusivas, misóginas y patriarcales que estaban sucediendo en Hollywood en 2008 y 2009″, reveló Megan Fox. La actriz cree que en esa época no estaban listos para escucharlo y aceptarlo, por lo que eligieron ridiculizarla.