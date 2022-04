El pasado 12 de enero, Megan Fox reveló que Machine Gun Kelly le pidió casamiento de una forma muy romántica. Luego de decirle que sí, la actriz contó que ambos bebieron la sangre del otro. Una frase que se creía figurativa, pero que tiene mucha realidad. En una entrevista, ella confesó que sí lo hacen y explicó por qué.

Megan Fox en 2018 Foto: Instagram/@meganfoxfc2.0

El entrevistador de “Glamour” le preguntó si esta afirmación era real. Megan le contestó segura: “Déjame decirte que tal vez no sea exactamente así, pero una versión de eso ha sucedido muchas veces”. Sin embargo, la actriz aclaró que no lo hacen como si fuesen vampiros o personajes de “Game of Thrones” con una copa en la mano.

Megan Fox, portada de la revista Glamour. Foto: Megan Fox

“Son solo unas pocas gotas, pero sí, en ocasiones consumimos la sangre del otro solo con fines rituales”, explicó Fox. El día de la propuesta de matrimonio lo hicieron para sellar su compromiso. Además, la protagonista de las primeras películas de “Transformers” contó que cree en la astrología.

Megan Fox y Machine Gun Kelly. (Instagram @machinegunkelly)

Son una pareja que valora la espiritualidad y las energías. “Leo las cartas del tarot, me gusta la astrología y hago prácticas y meditaciones metafísicas. Hago rituales en lunas nuevas y lunas llenas”, explicó Megan Fox sobre su actividad.

Cómo son los rituales de Megan Fox

Para que tanto el entrevistador como el público lo entiendan, la actriz detalló esta rutina que hace con Machine Gun Kelly. “Cuando lo hago, es un pasaje o es por una razón. Y lo controlo, es como: ‘Vamos a derramar unas gotas de sangre y a beberlas cada uno’”, explicó.

Megan Fox y Machine Gun Kelly Foto: Megan Fox

Megan considera que es ordenada y controlada durante el proceso, pero su novio no. “Él es mucho más desordenado, frenético y caótico, está dispuesto a simplemente abrirse el pecho con cristales rotos y decir: ‘Toma mi alma’”, dijo sobre el músico.