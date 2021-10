Top negro, blazer con dibujos geométricos en tonos marrones y un maquillaje con un labial color morado bastaron para que Martina Cariddi (20) deslumbrara a sus casi tres millones de seguidores a través de un posteo en su Instagram.

Martina Cariddi (Foto: Instagram/_martinacariddi_)

“Yo soy el 37 ¿ Y tú?”, escribió en la descripción de la imagen en la que promociona una reconocida marca de labiales. La publicación que tiene miles de likes y cientos de comentarios revolucionó la red social, por lo que la actriz, que ganó popularidad con su interpretación como Mencía en la serie española, se llevó todos los halagos.

Sorprendió a sus seguidores con un look formal. (Instagram/@_martinacariddi_)

“No podés ser real”, “Y yo soy tuya”, " Linda, linda”, “Te quiero mucho dios mio”, “Estoy hablando de Martina, la mujer más perfecta del país”, “Quien pudiera tener esa cara” y “Sos lo más lindo que existe” fueron solo algunos de los comentarios que obtuvo.

Martina Cariddi Instagram

No es la primera vez que Cariddi cautiva con sus posteos. Hace unos días, compartió una serie de imágenes luciendo unos extravagantes looks para la tapa de la revista “Neo2″ y recibió miles de reacciones. “Madre mía”, “Martina me hace mal”, “Preciosa”, “Diosa”, entre otros.