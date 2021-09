Martina Cariddi, conocida por su papel de “Mencía” en la cuarta temporada de ”Élite”, logró ser tendencia en las redes sociales por una inesperada postal.

//Mirá también: Carla Díaz, “Ari” de Élite 4, posó con un vestido transparente y sin nada debajo

Se trata de una foto donde la actriz española posa mostrando sus axilas sin depilar.

Martina Cariddi (Foto: Instagram/_martinacariddi_)

“No voy a a hacer algo porque la sociedad me lo pide, por el hecho de ser una mujer”, aseguró la actriz sobre este tema a la revista Cosmopolitan.

Martina Cariddi (Foto: Instagram/_martinacariddi_)

Luego agregó: “Yo me empecé a depilar a los 12 años, y no me gustaba nada, me parecía un sufrimiento innecesario”.

Martina Cariddi (Foto: Instagram/_martinacariddi_)

Esta no es la primera vez que Cariddi abre el debate sobre la depilación femenina a través de sus redes sociales.

//Mirá también: Carla Díaz encendió las redes en bikini con Valentina Zenere, la argentina que se suma a “Elite 5″

Martina Cariddi (Foto: Instagram/_martinacariddi_)

Ella ya había compartido en otras oportunidades postales en la que lucía el vello de sus axilas y de sus piernas.