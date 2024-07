Martina Cariddi, actriz de Élite, se hizo un tatuaje en una zona jugadísima de su cuerpo: “Al fin...”

Martina Cariddi, la actriz española de 22 años, no para de generar repercusión a través de sus redes sociales. Conocida por su papel de Mencía Blanco en la popular serie de Netflix “Élite”, la morocha cuenta con más de 2 millones se seguidores en su cuenta de Instagram en donde siempre logra dar que hablar.

En esta oportunidad Martina sorprendió con un carrete que la muestra tatuándose. Lo más curioso es el lugar en el que eligió hacerlo: su nalga.

Martina Cariddi, Foto: instagram

Para acompañar el posteo, la morocha escribió: “Porque le estoy agradecida a la suerte, a aquellos que me protegen, a mí y a mi camino. Ahora sí, tengo una 🌺 en el culo. Graciaaaah al mah majooh achoo @cajatattoo eres un craack”.

Martina Cariddi. Foto: instagram

El dibujo elegido para el tatuaje fue una flor. Sus fans, enloquecidos, dejaron más de 160.000 me gusta y casi 300 comentarios halagadores, entre los que se destacaron: “Bombona 🤍🌺”; “Love you 😍😍”; “Que diosa 🌸”; “Me derrito de tanta hermosura”; o “Q guapa 🤍”.

Martina Cariddi no se depila las axilas

Hace poco la española fue noticia por otro motivo. La actriz había publicado una foto sugerente en sus historias, a la que acompañó una frase que daba cuenta de lo feliz que estaba: “Más agusticooo”. En la foto, se la podía ver completamente desnuda recostada sobre una reposera al lado de una pileta.

Para que Instagram no bloquee la imagen, Martina debió agregarle unos corazones negros para cubrir parte de su desnudo y así lograr que la publicación sea apta para la red social de Meta. Un detalle importante y que no pasó desapercibido fueron sus axilas ya que la la actriz española no se las depila por lo que estaban muy peludas.

Martina Cariddi. Foto: instagram

