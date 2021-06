Martina Cariddi está viviendo todos los lujos de la fama repentina. Tras interpretar a Mencía en la cuarta temporada de la serie española “Élite”, pasó de tener 300 mil seguidores en Instagram a casi los 2 millones.

Martina Cariddi es Mencía en Élite Foto: Instagram @/_martinacariddi_

Y así como la fama trae beneficios, también genera polémica. Martina ha mostrado tanto en la pantalla de Netflix como en sus redes que no se depila las piernas ni las axilas.

Martina recibió críticas por no depilarse Foto: Instagram @/_martinacariddi_

Mientras que la gran mayoría de sus seguidores la celebran por enseñarse al natural sin caer bajo los estereotipos de belleza femenina, algunos comentarios fueron negativos.

Martina Cariddi, Mencía en Élite, mostró que no se depila Foto: Instagram @/_martinacariddi_

“Por favor depilate”, “Esto es solo una moda”, “Pobres axilas”, fueron algunos de los mensajes, junto a emojis de tijeras, máquinas de afeitar y caras de asco. Sin embargo, todos sus fans salieron a defenderla.

“Yo no tengo un cuerpo perfecto, tengo mis curvas, mis cosas. Yo quiero que esto tenga visualización, que se puedan ver otro tipo de cuerpos”, sostuvo la actriz, en una entrevista con SER.

Martina sin depilarse Foto: Instagram @/_martinacariddi_

“Yo creo que es un problema social en general, siempre ha existido, pero a través de las redes sociales ha aumentado. Lo que vende y las cuentas con más seguidores tienen rostros y cuerpos perfectos, cada día hay más operaciones, cuerpos de plástico y mentira. Yo amo las imperfecciones, es lo que nos hace diferentes”, agregó.

“(Mencía es) una mujer que no se depila. (Yo) no me depilo y me encantaría que la gente viera que esto existe, se puede y es posible”, sostuvo muy segura., se

Martina Cariddi junto a Manu Ríos y Carla Díaz Foto: Instagram @/_martinacariddi_

Es que de todos modos, Martina es todo un éxito en redes, con sus impresionantes looks, divertidas fotos de detrás de escenas de sus producciones y junto a sus colegas de la serie.

Martina y el amor

Martina Cariddi mostró que no se depila Foto: Instagram @/_martinacariddi_

Así como Martina elige mostrarse tal como es en su vida cotidiana, también le hizo saber a sus seguidores que está en pareja con el actor Iván Pellicer hace ya un tiempo.

Martina y su novio Iván Foto: Instagram @/_martinacariddi_

Ambos comparten románticas fotos juntos y también se dejan tiernos mensajes en los posteos de cada uno.