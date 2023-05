Martina Cariddi al destape: posó en lencería negra y mostró sus axilas sin depilar.

Martina Cariddi tiene más de 2.5 millones de seguidores que esperan ansiosos cada uno de sus posteos. La joven que interpretó a “Mencía” en Élite supo conformar una comunidad que la apoya en cada paso que da y cada una de sus publicaciones causa sensación.

Diariamente la actriz comparte con sus fanáticos algunos aspectos sobre su vida diaria y su perfil está lleno de fotos dignas de una super modelo. Además, Cariddi es partidaria de mostrar su belleza natural, aunque eso le cueste algunos comentarios de los haters.

Martina Cariddi disfruta del verano. Foto: Instagram

Las fotos de Martina Cariddi en ropa interior que generaron polémica

En los últimos días, un carrete de fotos de Martina Cariddi se viralizaron en la red social que pertenece a Meta y es que un detalle no pasó desapercibido para los enemigos virtuales de los cuales ninguna figura pública puede escapar. Las fotos en cuestión varían entre un balcón y una cama de lo que parece un hotel.

Las fotos de Martina Cariddi. Foto: Instagram

La actriz está con un corpiño negro y con la parte de abajo azul. Las fotos no tienen ningún tipo de filtro, pero el detalle que más llamó la atención fueron las axilas sin depilar de Martina. Aunque no es ninguna novedad que Cariddi decide no afeitar esa parte de su cuerpo, nunca deja de llamar la atención de quienes quieren atacarla.

Martina posó desde la cama y en ropa interior. Foto: Instagram

La foto de Martina que generó polémica. Foto: Instagram

“Y esta por la cara, porque me quiero un poquito más y punch”, escribió la actriz en la publicación que ya superó los 435 mil likes y los 1.300 comentarios. Muchos de ellos la apoyan por mostrarse sin tapujos, pero otros la critican. “Un ejemplo de mujer (real)”, Mi pregunta es, ¿por qué depilar el resto del cuerpo y no las axilas?”, “Amen sus cuerpos chiques y no hablen del cuerpo del otro, todo cuerpo es lindo”, “Bella”, fueron algunos de los mensajes.