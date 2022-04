Después del explosivo paso en “Gran Hermano” 2015, Marian Farjat ganó popularidad a través de las redes sociales, donde comparte su día a día con sus 1.1 millones de seguidores. En esta oportunidad, la youtuber pasó por la peluquería y mostró el resultado.

Marian Farjat, la ex Gran Hermano que la rompe en Instagram con sus looks sensuales

Dejó su cabellera rubia para pasar a un castaño. “Nuevo look. Castaño es el nuevo rubio”, escribió en el pie de la publicación en la cual publicó tres selfies desde el salón de belleza y se la ve feliz por cómo le quedó.

Marian Farjat.

Además de los miles de likes que obtuvo, la influencer recibió la aprobación de sus fanáticos. “Sos otra persona, me encanta este look”, “Ese color te queda regio”, “Aguanten las morochas”, “Te quedó precioso Marian, súper fino! Ese es tu color”, le dijeron.

Marian Farjat y su nuevo look. Foto: Instagram/@marian

Marian Farjat denunció mala praxis

Marian Farjat pasó por el quirófano en 2017 para hacerse una rinoplastia, pero una mala praxis le dejó dificultades para respirar.

“No puedo dormir, no puedo respirar, no puedo cantar. Me hice estudios de todo tipo en pulmones, bronquios... Tengo todo perfecto. El tema fue la cirugía”, comentó angustiada a través de sus InstaStories.

Marian Farjat antes de la rinoplastia.

Y agregó: “No soy médica, pero ahora estoy investigando y me entero de materiales y cosas que mi organismo rechazó porque no deberían estar ahí”.