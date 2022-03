María del Mar Molar no para de conquistar con su looks a través de su cuenta de Instagram. Con más de 422 mil seguidores y una cuenta verificada, la modelo luce a diario sus look que son para el desmayo. A continuación te compartimos uno de sus últimos posteos.

María Del Mar Molar. Foto: Instagram/Mariadelmar_molar

El look al calor del desafío de María del Mar

El día martes, María compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotos frente al espejo y a contraluz, luciendo una microbikini negra. Con este look que está para el infarto, la modelo se sumó al desafío o challenge éxito del momento en Instagram, el photodump.

María Del Mar Molar se sumó al photodump en microbikini negra. Foto: Instagram/María del Mar

“Tuesday photodump” comentaba la modelo en la publicación, cuya traducción vendría a ser “Martes de photodump”, pero, ¿de qué trata esta nueva tendencia? es un tipo de challenge o desafío en el que los usuarios de Instagram comparten sus fotos más destacadas del mes o del día que transcurrió. En este ocasión María nos muestra sus fotos preferidas del fin de semana de carnaval.

La publicación cuenta con más de 16 mil likes y cientos de comentarios, “Sos una 🔥 muy hermosa🙌”, “💣💣💣”, “Boom 💥”, “Preciosa ❤️”, “Omg😍😍”, “Diosa 💙”, “❤️😍😮”, “Siempre hermosa 😍” eran algunos de ellos, entre los cuales se encuentran muchísimos en idioma inglés dado que, María es una modelo internacional.

En su carrera como modelo internacional, María es embajadora de la marca mundial de moda Fashion nova, la cual cuenta con modelos alrededor del mundo y distintos estilos, como por ejemplo, deportes, trajes de baño y ropa interior. La cuenta de Instagram de la marca es realmente un furor ya que, posee más de 21 millones de seguidores, una cantidad impresionante.

